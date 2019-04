Ferienaktion in der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen : Kreativ wie kleine Picassos

Info

Was Die Druckwerkstatt-Ferienaktion für Kinder in der Katt dauert noch bis zum morgigen Samstag. Den krönenden Abschluss bildet eine Ausstellung am Sonntag, 28. April, bei der die Jungen und Mädchen zwischen 10 und 13 Uhr ihre Werke für Familie, Großeltern, Freunde und Bekannte zeigen.

Wer Die Jugendkunstschule der Katt bietet ständig kreative Wochenkurse für unter anderem Nähen, Komponieren, Theater oder Malen an – Informationen dazu gibt es im Büro des Kinder- und Jugendbereichs in der Katt-Verwaltung.