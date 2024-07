Kinderstadt in Wermelskirchen „Halbzeit“ für Ferienprojekt: Kinder berichten mit ihren selbstgemachten Fotos

Eigentlich sind Bewegtbilder ihre Sache: Täglich produziert die Redaktion des Kinderstadt-Kanals für das Sommerferien-Großprojekt einen Video-Clip, in dem sie über die Geschehnisse in der von 200 Jungen und Mädchen selbst gestalteten Kommune in und an der Kattwinkelschen Fabrik berichtet.