Gemeinnütziges Engagement in Wermelskirchen Jubiläums-Ehrenamtskarte ehrt Einsatz

Alle 40 Gäste hatten im vergangenen Jahr die Ehrenamtskarte beantragt – und damit bestätigt, das sie sich seit mindestens einem Jahr mindestens fünf Stunden wöchentlich oder 250 Stunden im Jahr in einem Verein oder einer sozialen Einrichtung engagieren. Die Ehrenamtskarte muss alle drei Jahre neu beantragt werden – und ermöglicht viele Vergünstigungen in Wermelskirchen und in ganz Nordrhein-Westfalen. Dazu gehören Eintritte in Museen und Versicherungen, der Besuch im städtischen Hallenbad und die Nutzung vieler Dienstleistungen. Viele Händler und Handwerker in der Stadt machen mit – und bedanken sich so für den ehrenamtlichen Einsatz. Die Stadt nutzte die Feierstunde gleichzeitig, um sich bei besonders treuen Freiwilligen zu bedanken. Genau 27 Wermelskirchener, die seit mindestens 25 Jahren ehrenamtlich aktiv sind, erhielten die Jubiläums-Ehrenamtskarte – die sie nun von der regelmäßigen Wiederbeantragung beim Vergünstigungsprogramm befreit. Die Laudatio für die Geehrten übernahmen die Vereinsvorstände selbst. Sie bedankten sich für den teils unglaublichen Einsatz der Freiwilligen, die seit vielen Jahrzehnten in Vorständen und Trainingsstäben, in Rettungsmannschaften und Musikensembles engagiert sind.