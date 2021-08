Feierabendmarkt in Wermelskirchen : Feiern auf der gesperrten Telegrafenstraße

Beim ersten Feierabendmarkt in Wermelskirchen im Juni waren schon sehr viele Besucher an der Telegrafenstraße dabei. Diese Woche dürfte es noch voller vor dem Bürgerzentrum werden. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Die Wetterprognosen sind ideal für den Bergischen Feierabendmarkt, der am Donnerstag auf der Telegrafenstraße stattfindet. Die wird extra zwischen 17 und 21 Uhr gesperrt, damit die Besucher mehr Platz beim Bummel haben.

Jetzt aber wirklich! Diesmal soll der „Bergische Feierabendmarkt“ tatsächlich stattfinden und zwar am kommenden Donnerstag, 12. August, von 17 bis 21 Uhr auf der Telegrafenstraße. Den letzten Termin hatte der Stadtmarketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) kurzfristig abgesagt. „Der sollte am Tag nach der Flutkatastrophe stattfinden“, erinnert sich WiW-Vorsitzender André Frowein. „Und da war niemandem nach Feiern zumute, deshalb haben wir mit allen Kommunen, die den Bergischen Feierbandmarkt ausrichten, entscheiden, den Feierabendmarkt abzusagen.“

Umso größer ist die Freude, dass es am Donnerstag endlich weitergeht. Und dann auch gleich mit guten Nachrichten: „Für den ersten Feierabendmarkt in Wermelskirchen hatten wir Anmeldungen von zwölf Ständen, jetzt sind es schon 18 Händler, die ihre Waren anbieten werden“, freut sich Frowein. „Die Nachfrage steigt – und das ist ein toller Erfolg.“

Info Feierabendmärkte in den vier Städten Saison Der Bergische Feierabendmarkt wird bis Ende Oktober im Wechsel in Hückeswagen, Wermelskirchen, Wipperfürth und Burscheid jeweils donnerstags von 17 bis 21 Uhr angeboten. Team André Frowein, Jasmin Riemann und Jörg Hausmann von „Wir in Wermelskirchen“ arbeiten eng mit den Teams der anderen Städte zusammen.

Mit dabei sind neben Kaffee-Teufel und der Naschbar auch wieder der Weltladen und der Currywurst-Flitzer. Dirk Schäfer serviert Cocktails, mit Spießbraten und Imbissgerichten verwöhnt Carlo Gueli die Gäste – und die Cramer Stuben bieten Wildprodukte, Burger und Pommes an. Für den Nachtisch sorgen Schüler des Städtischen Gymnasium, die leckere Waffeln backen. Erstmals mit dabei beim Feierabendmarkt sind Stände, an denen Schmuck, Textilien und Gartendekorationen erworben werden können.

Von dem Treiben auf der Telegrafenstraße profitieren sicher auch die umliegenden Geschäfte. „Die meisten werden ihre Läden bis 20 Uhr geöffnet lassen, damit die Besucher bummeln können“, kündigt Frowein an, der gemeinsam mit dem WiW-Vorstand vor dem Bürgerzentrum kalte Getränke und zünftiges Dellmann-Bier verkaufen wird.

Damit die Besucher dort diesmal ausreichend Platz für Gespräche finden, wird die Straße extra gesperrt. „Wir haben beim ersten Markt gemerkt, dass es viel zu knapp mit dem Platz war. Die Besucher standen zu eng beieinander und drückten sich gegenseitig bald auf die Straße, wo Busse und Autos fuhren“, heißt es vom WiW, der prompt reagierte: Für Busse und Autos ist die Telegrafenstraße am Donnerstagabend tabu. „Die Parkplätze vor dem Stadtkarree sind bereits ab 14.30 Uhr gesperrt, damit die Händler dort entspannt aufbauen können. Die Telegrafenstraße selbst ist dann zwischen 17 und 21 Uhr gesperrt. Also ausdrücklich nur in dem Zeitraum, in dem der Feierabendmarkt auch tatsächlich stattfindet“, sagt André Frowein.

Da dürfte dann auch Platz genug für ein schwungvolles Tänzchen sein, denn auch bei diesem Bergischen Feierabendmarkt in Wermelskirchen sorgt der WiW als Veranstalter für Livemusik: Mit seinem Saxophon liefert Dirk Trümmelmeyer die musikalische Untermalung für den Abend, der laut Wetterprognose sehr chillig warm und sonnig werden soll. Trümmelmeyer ist bekannt vom WiW-Kirmesopening der vergangenen Jahre bei Ruthenberg auf der Schillerstraße.

Ideale Bedingungen also für den zweiten Feierabendmarkt in Wermelskirchen, auf dem übrigens keine generelle Maskenpflicht gilt, da in der Stadt noch die Inzidenzstufe 0 gilt. „Nur in den Warteschlangen und an den Ständen gilt die Maskenpflicht“, so die Verantwortlichen des Stadtmarketingvereins, die Aufsteller mit den aktuellen Hygieneregeln vorbereitet haben.