„Mobile Redaktion“ auf Feierabendmarkt Was Wermelskirchen lebens- und liebenswert macht

„Die Leute haben wieder Lust auf solche Veranstaltung“, hat Stefan Leßenich in den vergangenen Wochen beobachtet. Sein Eindruck: „Das erste Mal seit der Corona-Pandemie scheint jeder Verein in der Stadt die letzten Wochen vor den Sommerferien für ein Event genutzt“. Es habe viele Parallelveranstaltungen gegeben, aber trotzdem seien alle sehr gut besucht gewesen. „Das unterstreicht, wie verwurzelt die Wermelskirchener in ihrer Stadt, in ihrem Umfeld, in ihren Vereinen sind“, sagt der stellvertretende Bürgermeister. „Man kennt sich, man hilft sich, man feiert zusammen in der Kleinstadt mit Herz – so ist es aus der Historie gewachsen.“