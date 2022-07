Veranstaltung in Wermelskirchen : Der Feierabendmarkt wird am Ende vom Winde verweht

Wermelskirchen Zunächst war das Wetter sommerlich schön, doch dann zog ein Gewitter auf, sodass die zweite Auflage des Feierabendmarktes auf der Telegrafenstraße vorzeitig beendet wurde.

Erst herrschten hochsommerliche, schwülwarme Temperaturen von über 30 Grad, dann kam es, wie es kommen musste und auch von den Wettervorhersagen prognostiziert war: Gerade einmal zwei Stunden nach Beginn des Bergischen Feierabendmarktes in Wermelskirchen kündigten starke Windböen, die heftig durch den „Strömungskanal“ der Telegrafenstraße pfiffen, das nahende Gewitter an. Blitz und Donner folgten, später auch der Regen. Die Folge: Der Stadtmarketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) als federführender Organisator des zweiten Feierabendmarktes in diesem Jahr brach die Veranstaltung, die eingentlich bis 21 Uhr geplant ist, vorzeitig ab.