Veranstaltungsreihe in der Region Der Feierabend-Markt startet in die vierte Saison

Wermelskirchen · Die Veranstaltungsreihe, die bis Oktober jeden Monat einen Termin in Wermelskirchen, Hückeswagen, Burscheid und Wipperfürth hat, sucht noch interessierte Standbetreiber. In Wermelskirchen geht es am kommenden Donnerstag, 23. Mai, los. Was geboten wird.

19.05.2024 , 13:01 Uhr

Zu den Feierabend-Markt-Termine in Wermelkskirchen wird die Telegrafenstraße für den Verkehr gesperrt. Foto: Stephan Singer

Die vierte Saison des „Bergischen Feierabend-Marktes“, der ein Mal im Monat auch einen Termin in Wermelskirchen auf der Telegrafenstraße im Bereich zwischen „Stadt-Karrée“ und Rathaus hat, startet wieder. Am kommenden Donnerstag, 23. Mai, heißt es wieder klönen, bummeln, Musik hören und genießen. Jasmin Riemann, Geschäftsführerin des bei den Feierabend-Märkten federführenden Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) freut sich schon auf den Startschuss, hofft aber noch auf weitere Anmeldungen. „Bisher haben wir Zusagen von zehn Ausstellern“, erklärt die Organisatorin. Neu dabei sind zur Auftaktveranstaltung bisher Thomas Zoels aus Grevenbroich, der Pasta im Parmesanlaib oder Flammlachs mitbringt, der „Wuppercocktail“ kommt sowie der Hospizverein, der süße und herzhafte Waffeln backt. Von Mai bis September wechseln sich die Städte Wermelskirchen, Hückeswagen, Wipperfürth und Burscheid an den Donnerstagen ab. Von 17 bis 21 Uhr ist dann jeweils Feierabend-Markt-Zeit. Unter dem Motto „Verweilen und Genießen“ bauen auch dieses Jahr wieder viele bekannte Händler ihre Stände auf, um ihre Waren, ihre Speisen und ihre Getränke dem Publikum anzubieten. Bei „Rothardts Rolling Kitchen“ (früher „Str‘eatburger“) gibt es Burger und Pommes, bei „Sylvies Gewürzkiste“ Senf, Öl und Gewürze, bei Ludwig Traber Crêpes. Es gibt auch wieder „Jemako“-Reinigungsmittel und „Ringana“-Frischekosmetik.“ Auch ein Info-Stand von Vorwerk (Thermomix) kommt. „Wir brauchen auf jeden Fall noch weitere Stände“, animiert die WiW-Geschäftsführerin zum Mitmachen: „Am liebsten mit Deko oder Haushaltwaren, Lederwaren oder auch Metallkunst wären schön und natürlich Anbieter von Käse, Kartoffeln, Eiern oder Blumen, eben den typischen Marktangeboten.“ Letztere würden Organisatoren und Besucher immer vermissen. „Diese Lücke zu füllen, ist schwer“, weiß auch WiW-Schatzmeister Jörg Hausmann, „denn aufgrund der Öffnungszeiten und Personalmangel sind die meisten Markthändler nicht in der Lage, den Nachmittags- und Abendbereich zu besetzen.“ Anmeldung Anmeldungen von interessierten Standbetreibern für die Feierabend-Märkte nimmt der WiW-Marketingverein für alle vier Veranstaltungsorte an unter ☏ 02196 / 8840333 oder per E-Mail an info@wiw-marketing.de.

(sng)