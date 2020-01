Drei Bürgermeisterkandidaten in Wermelskirchen : FDP schickt Marco Frommenkord ins Rennen

Wermelskirchen Beim Ortsparteitag nominieren die Liberalen ihren stellvertretenden Vorsitzenden als Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl.

Beruf Der 38-jährige Frommenkord ist selbstständig und führt vier Firmen, der Fokus liegt dabei auf Dienstleistungen in der Digitalbranche. Er sagt: „Zeit für Politik ermöglicht das Einbringen in die Gesellschaft, deshalb nehme ich mir die Zeit. Eine langfristige Sinnhaftigkeit von Entscheidungen ist mir wichtig.“

Privat Als er seine Ehefrau Eva kennen und lieben lernte, kam Marco Frommenkord in Kontakt mit den Liberalen. Denn der Stadtratsfraktionsvorsitzende Jürgen Manderla war in dieser Zeit Vermieter von Eva Frommenkord. „So bin ich zur FDP gekommen und war relativ schnell einkassiert“, erinnert Marco Frommenkord mit einem Lachen: „Ich musste aber nicht lange überredet werden, denn das Grundprinzip der Freiheit ist ein Lebensgefühl.“

Wie der Ortsverbands-Vorsitzende Patrick Engels betonte, habe sich der Vorstand die Entscheidung zur Aufstellung eines liberalen Kandidaten nicht leicht gemacht: „Wir haben viele Gespräche mit anderen Parteien und politischen Vereinen geführt, haben sondiert und überlegt. Das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, ich hatte mir das im Vorfeld weniger intensiv vorgestellt.“ Letztlich seien die Beteiligten zu dem Schluss gekommen, dass für die FDP in Wermelskirchen ein eigener Kandidat sinnvoll sei. Für den Kommunalwahlkampf könne der Ortsverband auf ein Budget von 12.000 Euro zurückgreifen, berichtete der erste stellvertretende Vorsitzende Stephan Theil von Überlegungen des Vorstandes: „Wir haben ein Guthaben von 17.000 Euro und es stehen keine großartigen Ausgaben an. Wir haben uns überlegt, 12.000 Euro davon in den Wahlkampf zu investieren.“