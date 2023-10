Älter werden in Wermelskirchen Fast 200 Senioren läuten den Herbst ein

Als Manfred Janzen nach etwa anderthalb Stunden seinen Platz am E-Piano bezieht, dauert es nicht lange: Die Senioren stürmen die Tanzfläche. „O La Paloma Blanca“ klingt durch den Saal – und die Damen und Herren im Bürgerzentrum kommen in Bewegung – zusammen oder alleine. „Wir sind hier, weil es schön ist“, sagt Lore Haberla, die den letzten Schluck Kaffee aus ihrer Tasse trinkt und in einer heiteren Damenrunde am Tisch sitzt. „Man kennt sich hier, und wir freuen uns über die Gemeinschaft“, sagt sie. Inge Hulverscheidt neben ihr nickt zustimmend. „Ein schöner Nachmittag“, sagt sie.