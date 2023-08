Volksfest in Wermelskirchen Die 427. Herbstkirmes ist eröffnet

Das Bier läuft, die Fahrgeschäfte sind in Bewegung und der Trubel auf dem Rummel ist im Gange: Bürgermeisterin Marion Lück sowie ihre Stellvertreter Stefan Leßenich und Norbert Galonska haben gemeinsam mit Schausteller-Sprecher Frank Schmidt am Traber-Getränkestand die Herbstkirmes in Wermelskirchen mit dem Fassanstich eröffnet.