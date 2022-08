Einzelhandel in Wermelskirchen : „Fashion & more“ ist drittes Geschäft von Stefan Rojewski

Wermelskirchen Das ist Überzeugung vom Standort Wermelskirchen: Stefan Rojewski, Inhaber von „Male“ an der Telegrafenstraße sowie „Female“ im Stadtkarree, eröffnet ein weiteres Geschäft.

Direkt neben dem Herrenoberbekleidungsfachgeschäft „Male“ startet „Fashion and more“. „Genau wie Female steht Fashion and more für Damenoberbekleidung und Accessoires. Aber mit etwas ausgefallenerer Mode.“ Dieses Angebot sei bislang in Wermelskirchen nicht vertreten, kündigt Stefan Rojewski an: „Es handelt sich um holländische und dänische Marken.“ Das Angebot reiche von Oberbekleidung wie Shirts, Pullis, Blusen, Kleidern, Röcken, Hosen und Jacken bis hin zu Accessoires wie Taschen oder Schuhe.