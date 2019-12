Rheinisch-Bergischer Kreis : So lässt sich der Familienalltag organisieren

Vorstellung des Kalenders (v. li.): Bettina Goebel, Marita Franssen, Bianca Degiorgio, Landrat Stephan Santelmann, Lisa Metzner Michael Schulte und Süheyla Bas. Foto: Rheinisch-Bergischer Kreis/Andrea Neu

Der neue Familienkalender für den Rheinisch-Bergischen Kreis soll bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf helfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(pd) Die Ausgabe 2020 des Familienkalenders für den Rheinisch-Bergischen Kreis ist da! Und der vielseitige Kalender kann viel mehr, als nur die alltäglichen Termine für die ganze Familie zu organisieren. Die Herausgeberinnen vom Netzwerk W(iedereinstieg) geben in der zweiten Ausgabe viele Empfehlungen für spannende Freizeitaktivitäten in der Region, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises.

. Ebenso wichtig sind die informativen Tipps und Hinweise zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zum Wiedereinstieg in den Job. Denn das ist nach einer längeren Eltern-, Erziehungs- oder Pflegezeit oftmals gar nicht so einfach. Dafür nennt der Familienkalender beispielsweise Anlaufstellen und Beratungsangebote. „Wir möchten die Familien in unserer Region mit dem Kalender unterstützen und geben deshalb viele Hinweise, um den Alltag etwas einfacher zu gestalten“, so Süheyla Bas, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte des Rheinisch-Bergischen Kreises. Dafür bündeln der Rheinisch-Bergische Kreis und die Stadt Leverkusen ihre Kräfte, denn täglich nutzen viele Menschen die Angebote des jeweiligen Nachbarn. So nehmen Bürgerinnen und Bürger beispielsweise Beratungs-, Bildungs- und Freizeitangebote im Kreis und in Leverkusen wahr. Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter sowie verschiedene andere Institutionen sind ebenfalls für Stadt und Kreis zuständig. Deshalb gehen die Initiatorinnen gemeinsame Wege.