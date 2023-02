Weltladen in Wermelskirchen Fair Trade-Gemeinschaft trifft sich zu Messe und Markt

Am Sonntag, 5. März, von 11 bis 17 Uhr, hat die Katt bei kostenlosem Eintritt dann für die interessierte Öffentlichkeit geöffnet. „Wie man schon 2022 beobachten konnte, wird gerade der direkte Kontakt zu den Händlern das Besondere der Veranstaltung sein“, sagt Ulla Buhlmann: „Wer könnte besser die Produkte vorstellen, erklären und die Geschichten ihrer Herstellung, über die Menschen, die diese Produkte herstellen, berichten, als jene, die den direkten Kontakt vor Ort haben.“ Ein derart breites Sortiment unterschiedlicher Fair-Trade-Produkte direkt zum Anfassen und An- und Ausprobieren, werde man nicht so oft und so komprimiert präsentiert bekommen.