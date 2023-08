Politik in Wermelskirchen Fahrprüfungen nur auswärts – Für SPD inakzeptabel

Die SPD teilt mit ihrer Argumentation die Meinung der Fahrschulen in Wermelskirchen und reagiert mit dem Antrag auf die Berichterstattung der Bergischen Morgenpost, wonach seit der Corona-Pandemie Fahrschulautos mit einem Prüfer auf dem Rücksitz in Wermelskirchen nicht mehr zu finden sind. Seitdem machen sich Fahrlehrer und Fahrschüler am Tag der Prüfung für den Führerschein auf den Weg zur TÜV-Prüfstelle nach Lüttringhausen.