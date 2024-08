Fahrschulen in Wermelskirchen „Als Fahrlehrer kannst du dein Privatleben knicken“

„Wir fahren hier in den Kreisverkehr rein und dann bei der Zweiten raus“, sagt Frank Niewöhner, Fahrlehrer und Leiter von „Frank’s Fahrschule“ zu der Fahrschülerin neben sich. Vom Beifahrersitz des Fahrschulautos aus – ein Nissan Qashqai mit Automatikschaltung – macht sich der 56-Jährige Luft: „Früher hat man mal gesagt: ‚Fahrlehrer ist ein Traumberuf‘. Aber das ist schon lange nicht mehr so. Schon allein, weil die Schüler aufgrund den verlängerten Schulzeiten jetzt oft erst abends können und du deshalb als Fahrlehrer dein Privatleben knicken kannst.“ Viel habe sich in den vergangenen Jahren im Fahrschulbetrieb zum Negativen verändert – nicht nur in Wermelskirchen.