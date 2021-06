Start in die Fahrradsaison in Wermelskirchen : Fahrradsaison mit starken Motoren

Die Saison beginnt: Wer ein Rad fürs Gelände und die Stadt sucht, ist mit dem Goroc4 gut beraten, sagt Fachmann Achim Lambeck. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Was ist neu und was liegt im Trend? Fahrradexperte Achim Lambeck stellt vier Ideen für die neue Saison auf dem Zweirad vor. Derweil öffnet am Donnerstag auch die beliebte „Waffelpause“ an der Balkantrasse in Neuenhaus.