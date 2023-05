Verkehr in Wermelskirchen „Fahrrad-Klimatest“ – Stadt setzt auf das Mobilitätskonzept

Für den „Über-Land-Bereich“ macht Christian Pohl den Radfahrern Hoffnung für einen Streckenabschnitt an der L 409: „Auf Grundlage der bereits abgeschlossenen Machbarkeitsstudie ist die Stadtverwaltung derzeit in engen Abstimmungen über eine Verwaltungsvereinbarung zur Aufnahme konkreter Planungen für den Ausbau des Radweges an der L 409 / Dhünner Straße-Habenichts mit dem Landesbetrieb Straßen-NRW.“