Amtsgericht in Wermelskirchen Radarblitz lässt Fahrer ohne Fahr-Erlaubnis auffliegen

Die Tatsache, dass er ohne Führerschein gefahren sei, sei unstrittig, weshalb die Staatsanwalt eine Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen zu je 30 Euro sowie eine sechsmonatige Sperre zur Ausstellung eines neuen Führerscheins forderte. Dem schloss sich auch die Richterin an und sagte in Richtung des Angeklagten: „Suchen sie sich eine Fahrschule oder gehen sie zum Straßenverkehrsamt. Dort weiß man genau, ob sie einfach in die Fahrschule müssen – oder zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung. Denn das sollten sie auf jeden Fall klären, damit wir uns hier nicht regelmäßig wieder wegen der gleichen Angelegenheit sehen.“