Unternehmertag in Wermelskirchen : Fast nur Unternehmer kommen ins Gespräch

Wermelskirchen Aussteller ziehen beim ersten Unternehmertag eine positive Bilanz. Aber: Facharbeiter und Schüler fühlen sich kaum angesprochen.

Wer Daniela Blum nach sechs Stunden auf den Beinen am Samstagabend nach ihrer Bilanz fragte, der bekam als erstes ein breites Lachen. „Wir waren unsicher, wie diese neue Veranstaltung werden würde“, sagte die Vertreterin des Berufsbildungszentrums (BZI) der Industrie in Remscheid dann, „aber jetzt sind wir völlig begeistert.“ Sie sei ganz heiser, so viele Gespräche habe sie an diesem Tag geführt – sowohl mit Unternehmern, als auch mit Bewerbern. Sie habe wertvolle, neue Kontakte geknüpft. Und ein Besucher, der dringend auf der Suche nach einer Weiterbildung im 3D-Druck gewesen sei, habe sich mit einem Termin im BZI auf den Heimweg gemacht. „Wir kommen auf jeden Fall wieder“, erklärte sie.