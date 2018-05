Wermelskirchen : Ex-Junkie berichtet über seinen Weg aus der Sucht

Hermann Wenning hielt einen bewegenden Vortrag in der Sekundarschule: Jugendliche sollen so nicht in den Teufelskreis der Sucht geraten. Foto: heike müseler

Wermelskirchen In diesem Schuljahr wurde nach langer Planung der fachübergreifende Projektunterricht an der Sekundarschule umgesetzt. Die Jahrgangsstufen sieben und acht werden im zweiten Schulhalbjahr über mehrere Wochen an einem Projekt selbstständig arbeiten. In der Jahrgangsstufe acht lautet das Thema Sucht. In den Klassenleiterstunden sowie im Fachunterricht der Gesellschaftslehre und Naturwissenschaften werden grundlegende Informationen vermittelt, bevor es zur Themenfestlegung kommt. Danach wird das selbstständige Arbeiten gefördert.

"Die Schüler arbeiten in Teams an einem Schwerpunkt", berichtet Heike Müseler, Biologie- und Erdkundelehrerin an der Sekundarschule. Aus diesem Anlass hatte sie Ex-Junkie Hermann Wenning eingeladen, der offen und eindringlich seine Geschichte erzählt und vor den körperlichen und seelischen Gefahren warnt.

Seine Sucht begann mit dem Alkohol, erzählte er den Schülern: Mit 14 Jahren trank er auf Dorffesten und bei Familienfeiern Bier. "Er verfiel schnell dem Rausch. Der Alkoholkonsum wurde fester Bestandteil seines Alltags", erzählt Heike Müseler. Mit Mühe und Not erreichte er die Mittlere Reife auf der Hauptschule und arbeitete in verschiedenen Jobs. Doch die Sucht stand ihm immer im Weg, erinnerte er sich. Dass der 53-Jährige Münsterländer heute fähig ist, in Schulen zur Suchtprävention beizutragen, grenze an ein Wunder. 20 Jahre trank er täglich mehrere Liter Alkohol, sieben Jahre befand er sich im Sumpf der Illegalität und konsumierte neben Nikotin und Alkohol auch Cannabis, Ecstasy, LSD, Amphetamine und Heroin in großen Mengen. Er war bald im Teufelskreis der Kriminalität und Drogensucht gefangen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er sich an seine Leidenschaft für Langstreckenläufe erinnerte. Am Ende des schmerzhaften Weges steht eine einzige Einsicht: "Du musst Dein Leben ändern - und du kannst es auch". Seit mehr als zwölf Jahren ist Wenning trocken und Nichtraucher. Jeden Tag läuft er zehn Kilometer.



Schüler und Lehrer verfolgten gespannt dem Autor des Buches "Lauf zurück ins Leben" und nutzten die offene Fragerunde. Sympathisch ehrlich und ungeschönt berichtete Wenning und erreichte in 90 Minuten mehr als jedes Schulbuch. "Solche Aktionen der Suchtprävention werden immer wichtiger", sagt Schulleiter Dietmar Paulig, was eine überregionale Studie an Schulen, demzufolge Jugendliche in ländlichen Regionen früh mit Alkohol in Verbindung geraten, beweist.

Wenning trage mit seinem Vorbild und seinen Vorträgen dazu bei, zu verhindern, dass Jugendliche in den Teufelskreis geraten. Er sagt, er sei "froh, heute mit meiner schrecklichen Vergangenheit etwas Gutes bewirken zu können".

(rue)