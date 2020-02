Gemeindeversammlung : Bühnen-Projekt ad acta gelegt

Neuenhaus Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus informiert über die Finanzlage.

Eine Außenbühne für Konzerte und Feste wollte die Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus auf ihrem Außengelände bauen. Der Treffpunkt für die Menschen im Quartier sollte so aufgewertet werden. Chöre, Sportler und Gemeindegruppen sollten mit der neuen Bühne noch mehr Gelegenheit für Gemeinschaft und Geselligkeit bekommen. Nun hat das Presbyterium entschieden, das Projekt nicht umzusetzen. Darüber informierte Dorothea Hoffrogge, Vorsitzende des Presbyteriums, während der Gemeindeversammlung am Sonntagmittag.

Zumal Kirchmeisterin Susann Berchner gleichzeitig einen Ausblick auf den Doppelhaushalt für 2020 und 2021 gab: Beide Jahre seien mit einem Defizit geplant worden, das erste mit 5088 Euro, das zweite mit 7129 Euro. Die festen Kosten der Gemeinde seien ebenso wie die Umlagen gestiegen, Kirchensteuereinnahmen gesunken. Gleichzeitig sei aber die Spendenbereitschaft in der Gemeinde erfreulich hoch: Insgesamt 54.670 Euro an Spenden, Kollekten und Zustiftungen aus der Stephanus-Stiftung seien im vergangenen Jahr geflossen, informierte Berchner. Allein an der Waffelstation wurden während des Sommers dank des ehrenamtlichen Einsatzes 8000 Euro eingenommen. Auch die Bilanz der Stiftung sei erfreulich, informierte die Kirchmeisterin: Dort wurden Einnahmen von 13.621 Euro registriert.