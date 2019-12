Ausblick 2020 : Protestanten wählen ihr Presbyterium neu

Das Luftbild zeigt die evangelische Stadtkirche am Markt. Foto: Gymnasium Wermelskirchen

Wermelskirchen Unter dem Motto „Gemeinde mit mir“ setzt die Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen am 1. März ihr höchstes Entscheidungsorgan vor Ort neu zusammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Die christlichen Kirchengemeinden der großen Konfessionen befinden sich im Umbruch: Umstrukturierungen und Personalmangel bei Pfarrern und Priestern sowie deren Folgen reichen bis an die Basis der Gemeinden. Umso wichtiger sind die Entscheidungsorgane vor Ort – bei die Katholische Kirchengemeinde St. Michael und Apollinaris setzt sich der Vorstand aktuell mit der Zusammenführung mit den Gemeinden in Burscheid sowie Leichlingen auseinander (wir berichteten), bei der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen steht im kommenden Jahr die Wahl des höchsten Entscheidungsträgers auf Gemeinde-Ebene an: Am 1. März wählen die Wermelskirchener Protestanten ihr Presbyterium neu.

Dazu haben sich bereits Kandidatinnen und Kandidaten in Gemeindeversammlungen im November vorgestellt. Vikarin Sarah Kannemann nimmt im aktuellen Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen auf das Motto der Presbyteriumswahl „Gemeinde mit mir“ Bezug: „In mehreren Gottesdiensten, die ich hier erlebt habe, wurde unter diesem oder einem ähnlichen Motto die Bedeutung von Kirche und Gemeinde und unser eigener Platz darin beleuchtet.“ Sie sieht darin unter anderem eine Vorbereitung auf die anstehende Wahl: „Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Presbyteriumswahl vor der Tür steht.“ Die Kandidaten müssten Lust auf das Amt haben und sich dafür begeistern lassen, Kirche mitzugestalten.

Gewählt wird am 1. März in drei Wahlbezirken: im Wahlbezirk Stadt für die Bezirke Ost, West und Nord mit insgesamt neun zu besetzenden Stellen, in Tente mit drei zu besetzenden Plätzen sowie im Wahlbezirk Burg-Hünger mit vier zu besetzenden Stellen. Hinzu kommen drei Stellen im Presbyterium, die mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kirchengemeinde besetzt werden. Das kündigt Almuth Conrad an: „Das Wahlverzeichnis mit allen wahlberechtigten Gemeindegliedern wird vom 3. bis 23. Februar während der normalen Öffnungszeiten im Gemeindebüro einsehbar sein.“ Demnach wählen die Angehörigen der Evangelischen Kirchengemeinde in dem Stimmbezirk, in dem sie wohnen, erläutert Conrad das Verfahren.