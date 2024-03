Evangelische Kirche in Wermelskirchen Gemeindeversammlung fordert Erklärung ein

Die Gemeinde hatte Gesprächsbedarf. Mehr als 200 Gemeindeglieder – aus der Stadt, genauso wie aus Tente, Hünger und Eipringhausen – waren nach dem Gottesdienst zur Gemeindeversammlung geblieben. „Es ist schlimm, dass wir so lange im Unklaren gelassen wurden“, beklagte Werner Steinhaus. Tatsächlich hatte die Gemeinde in einer Kanzel-Abkündigung im November 2023 von dem Rücktrick von zwölf der 15 Presbyter und der Auflösung des Gremiums erfahren. Ein Bevollmächtigtenausschuss (BVA) mit der Remscheider Pfarrerin Annette Cersovsky an der Spitze hatte die Leitung der Gemeinde übernommen.