Das Fest am Markt : Hüpfburg, Holzschnitte und ein Halleluja

Viel Musik gab es zu hören bei der Veranstaltung rund um die Kirche. Auch ein Lied wurde von Kantor Andreas Pumpa mit den Besuchern einstudiert. Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Die Evangelische Kirchengemeinde feierte zeitgleich zum Fest in der Innenstadt und bot ein buntes Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(resa) Seifenblasen wehten über den Kirchhof. Flankiert von Posaunenklängen baten sie die Besucher herein, die auf ihrem Weg zum Fest in der Innenstadt am Markt vorbeikamen – zum Mitfeiern und Ausprobieren. Die Evangelische Kirchengemeinde hatte beschlossen, ihre Tradition zu verändern und pünktlich zum Fest in der Stadt eine bunte Feier rund um die Stadtkirche auszurichten. „Wir sind Teil der Stadt“, erklärte Presbyterin Jutta Benedix vom Festausschuss. „Also feiern wir mit.“

Schon mit dem Gottesdienst am Morgen für kleine und große Besucher kam die Gemeinde in Feststimmung – mit viel Musik. Nach dem Gottesdienst schlugen Kreise und Ensembles rund um die Kirche ihre Stände auf. Die Jüngsten schickten riesige Seifenblasen über den Hof, bemalten Frisbees, die anschließend fröhlich über das Pflaster segelten und erstellten Erinnerungsfotos vom großen Fest. Wer sich richtig austoben wollte, kam ebenso auf seine Kosten. Und auch Besucher, die es gemütlicher angehen wollten, fanden im Schatten der Kirche ein Plätzchen. Während der Imkerverein pünktlich zu seinem Jubiläum Bienen und Honig mitbrachte, luden die Chöre, das Presbyterium und der Förderverein zum Mitmachen ein. Auf einer großen Leinwand hinterließen Besucher ihre bunten Fingerabdrücke und schufen so ein Kunstwerk. Eine Gemeindebörse sammelte Angebote und Wünsche der Besucher für das Gemeindeleben. Und Andrea Sax flanierte gut gelaunt über den Kirchhof und verkaufte kleine Säckchen für den guten Zweck, in denen Gemeindeglieder Gutscheine untergebracht hatten – vom Kuchen bis zum Babysitten.

Kerstin Abbas, die von der Arbeit mit Straßenkindern in Peru einen Abstecher in die Heimat machte, kam beim Fest mit Besuchern ins Gespräch. Derweil studierte Kantor Andreas Pumpa mit der fröhlichen Runde eines Mini-Workshops ein Lied für die Abschlussveranstaltung ein. Dann brachten die Besucher selbst die Kirche zum Klingen.