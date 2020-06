Evangelische Gemeinde in Wermelskirchen : Gottesdienste finden wieder in Kirchen statt

Wermelskirchen Die Evangelische Kirchengemeinde veranstaltet am Wochenende wieder Gottesdienste in den Kirchen. Die Auflagen sind allerdings noch groß: Die Zahl der Besucher ist begrenzt und ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht.

Ab kommendem Wochenende feiert die Evangelische Kirchengemeinde wieder reguläre Gottesdienste: am Samstag um 18 Uhr in Unterburg, am Sonntag um 10.15 Uhr in der Stadtkirche und in Hünger. Besucher müssen sich für die Gottesdienste nicht anmelden, wegen der Corona-Auflagen gibt es aber nur eingeschränkten Sitzraum. In der Stadtkirche ist Platz für 62 Besucher, in Burg und Hünger für je 32 Personen. Besucher müssen eine Mund-Nasen-Maske tragen und sich am Eingang die Hände desinfizieren. Auf das gemeinsame Singen verzichtet die Gemeinde vorerst. Bei allen Gottesdiensten liegen Teilnahmelisten aus.