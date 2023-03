Gemeindeleben in Wermelskirchen Evangelische Gemeinde in Dabringhausen gestaltet den Umbruch

Hinter der Gemeinde in Dabringhausen liegen bedeutende Monate: Pfarrerwechsel, Umstrukturierung und die Einstellung einer neuen Gemeindepädagogin. Bei der Gemeindeversammlung am Sonntagvormittag mit anschließendem geselligen Mittagessen zeigte sich dann aber: Die Gemeinde gestaltet den Umbruch – großen Diskussionsbedarf gab es bei den Besuchern nicht. „Wir haben das Gefühl, unser neuer Pfarrer ist in der Gemeinde angekommen“, fasste Dino Vieth die Stimmung in der Gemeinde zusammen. Auch Gemeindepädagogin Ulrike Würth habe schon an vielen Stellen an das Gemeindeleben angeknüpft.