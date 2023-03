Kirche in Wermelskirchen Gemeinde in Dhünn hadert mit kirchlichen Strukturen

Die Menschen in Dhünn haben Gesprächsbedarf. Traditionell ist die Gemeindeversammlung der Evangelischen Kirchengemeinde im Dorf ein Ort, an dem mitgeredet wird. „Wir haben eine lebendige Gemeinde“, befand Pfarrer Albrecht Keller. Die Zeiten unter dem Kirchendach sind jedoch stürmisch: Gerade erst hat die Gemeinde in Dhünn 35 Prozent ihrer Pfarrstelle abgeben müssen. Pfarrer Keller ist mit 60 Prozent in Dabringhausen im Einsatz, mit 40 Prozent in Dhünn. Das sei zeitlich gesehen eine echte Herausforderung, berichtete Keller. „Ich habe in dieser Zeit aber auch einen wichtigen Eindruck gewonnen: Ihr seid als Gemeinde ungewöhnlich begabt und behaltet das nicht für euch.“ So würde die Gemeinde gerne einen Diakon einstellen – wie in Dabringhausen. „Das ist vom Tisch. Dafür haben wir kein Geld“, überbrachte Keller die Nachrichten aus dem Kirchenkreis.