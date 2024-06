Europawahl 2024 in Wermelskirchen CDU liegt in der Wählergunst weit vorn

Bei der Europawahl kann die CDU in Wermelskirchen die deutlich meisten Stimmen auf sich vereinen. Während die Christdemokraten die 30 Prozent-Marke knacken, gelingt den anderen Parteien nicht einmal der Sprung über die 15 Prozent-Marke. Im Vergleich zur EU-Wahl in 2019 legt die CDU zu – genauso die AfD, die als viertstärkste Kraft aus der Europawahl in Wermelskirchen hervorgeht.