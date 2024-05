Am 9. Juni wird gewählt Das müssen Sie zur Europawahl in Wermelskirchen wissen

Parteien machen mit Wahlkampfständen in Fußgängerzonen auf sich aufmerksam, Plakate hängen in den Straßen, die Wahlbenachrichtigungen sind im Briefkasten eingetroffen – am 9. Juni steht die Wahl des Europäischen Parlaments in Deutschland an. Viele Menschen aus Wermelskirchen haben sich diesen Termin im Kalender notiert, die Briefwahl läuft schon jetzt auf Hochtouren. Wir beantworten im Vorfeld die wichtigsten Fragen.