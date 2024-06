Vor der Europawahl 2024 in Wermelskirchen Sekundarschüler üben Demokratie mit Juniorwahl

Zettel nehmen, Kreuzchen machen, in die Urne damit. Moment, etwas mehr gehört doch dazu: An den Wahlzettel oder Ausweis denken und dem Wahlvorstand zeigen, in die Wahlkabine gehen – alleine – und nur ein Kreuz machen, dann falten und erst jetzt in die Wahlurne stecken. Bei der Juniorwahl der Sekundarschule erinnern die sechs Wahlvorstände immer wieder an diese Abfolge.