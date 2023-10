Rhein-Berg Europäischer Kulturwanderweg „Weg der Zisterzienser“ ist eröffnet

„Der Weg greift den europäischen Gedanken an Zusammenhalt und Frieden auf und hat damit insbesondere in dieser Zeit, in der es schwere Krisen und Konflikten in Europa gibt, eine große symbolhafte Wirkung“, sagt Landrat Stephan Santelmann: „Daher freue ich mich sehr, dass die Kultusministerkonferenz ‚Cisterscapes‘ als deutschen Kandidat für das Europäische Kulturerbe-Siegel nominiert hat. Ich bin, aufgrund der hervorragend geleisteten Arbeit, von der Verleihung des Siegels im kommenden Frühjahr überzeugt.“