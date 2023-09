Veranstaltungsreihe in Wermelskirchen Mobilität mit dem Fahrrad und im Alter stehen im Fokus

Klima-Radtour des ADFC am Sonntag, 17. September. Start ist um 10 Uhr an der Mobilstation am Busbahnhof an der Bahnhofstraße. Um 11 Uhr erfolgt eine Besichtigung der Niederlassung der Regionalverkehr-Köln-GmbH (RVK) in Wermelskirchen an der Braunsberger Straße. Die Radtour startet dort gegen 11.45 und führt bis 16 Uhr etwa 40 Kilometer zum Umweltbildungszentrum Natur-Gut Ophoven in Leverkusen und zurück nach Wermelskirchen.