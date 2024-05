Europa-Wahl in Wermelskirchen Bereits 6000 Stimmen per Briefwahl abgegeben

Im Wahlbüro der Stadt laufen die finalen Vorbereitungen zum Europa-Wahl-Sonntag am 9. Juni auf Hochtouren. Aktuell haben bereits rund 6000 der insgesamt 27.300 Wahlberechtigten in Wermelskirchen ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Etwa eine Woche lang können Wahlberechtigte noch ihr Kreuzchen per Briefwahl abgeben, wenn sie am Wahlsonntag verhindert sind und nicht persönlich ins Wahllokal gehen können.