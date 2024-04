Tourismus im Rhein-Bergischen Kreis Kulturerbe-Siegel für Altenbergs Klosterlandschaft

Der Orden der Zisterzienser steht seit seiner Gründung im Jahr 1098 für einen Verbund, der sich in ganz Europa verbreitete und dessen Spuren noch heute in den Landschaften zu finden sind. „Cisterscapes connecting Europe“ belebt dieses Netzwerk neu. So verbindet der 6400 Kilometer lange Fernwanderweg „Weg der Zisterzienser“ alle Klosterstätten miteinander.