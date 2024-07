Die letzten Landärzte am Niederrhein und im Bergischen Land Mit der Ziege und dem Beerenlikör zu meinem Landarzt

Die Kassenärztliche Vereinigung stelle fest, dass es nicht nur in NRW, sondern inzwischen im gesamten Bundesgebiet zunehmend schwerer werde, Nachwuchs für die ambulante Versorgung zu generieren. „Hinzu kommt, dass junge Medizinerinnen und Mediziner nicht nur ein immenses Angebot an alternativen Tätigkeits-Optionen in Wirtschaft, Forschung und Kliniken haben, sondern mit Blick auf ihre Familiensituation und den Arbeitsplatz des Partners oftmals zu einer Tätigkeit in Städten und zu einem Beschäftigungsverhältnis in Teilzeit tendieren“, berichtet der KV-Sprecher, der auch auf Anreizprogramme hinweist. So gebe es seitens der KV bis zu 70.000 Euro für eine Neugründung oder Übernahme einer hausärztlichen Praxis sowie die Anstellung von Hausärzten. Allerdings müssten sich die Ärzte dann verpflichten, mindestens fünf Jahre dort tätig zu sein.