Open-Air-Veranstaltungen in Wermelskirchen : Es gibt kein neues Sommermärchen

Die Band „Bounce - Bon Jovi Tributeband“ begeisterte das Publikum 2019 bei „Rock am Markt“ unterm Weihnachtsbaum. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Der Bund kündigt eine erneute Förderung von Live-Musikveranstaltungen in Höhe von 105 Millionen Euro an. Die Förderrichtlinien lassen aber wenig Spielraum. Drei Veranstalter könnten in den Genuss kommen.