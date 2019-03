Dabringhausener Partynacht: Erstmals „Silent-Disco“ im Dorf

Farbtupfer in der dunklen Disco: Jede Farbe zeigt an, welcher DJ hier gerade gehört wird. Ein sicher interessantes Farbenspiel. Foto: Silent Events/Hauke Thimm

Dabringhausen Für die inzwischen vierte Auflage der Veranstaltung holt das Organisationsteam vom DTV einen angesagten Trend ins Dorf.

Dass in Dabringhausen gerne gefeiert wird und es dabei was auf die Ohren gibt, ist nicht neu. Bei der vierten Auflage der „Dawerkuser Partynacht“ am Samstag, 6. April, im Foyer der Mehrzweckhalle geben die Organisatoren den Besuchern tatsächlich etwas auf die Ohren: Kopfhörer. Die Veranstalter vom Dabringhausener Turnverein (DTV) holen einen neuen, in Großstädten gerade gewaltig grassierenden Trend nach Wermelskirchen: das Party-Format der sogenannten „Silent-Disco“. Dabei bekommen die Besucher kabellose Kopfhörer, können die Lautstärke der über die beiden Ohrmuscheln eingespielten Musik selbst regulieren und via Kanäle zwischen den Stilrichtungen von drei gleichzeitig agierenden DJ‘s wählen.