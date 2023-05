Die Mai-Zahlen Erstmals in 2023 weniger als 900 Arbeitslose in Wermelskirchen

Wie die Bundesagentur für Arbeit in Bergisch Gladbach, zuständig für den Rheinisch-Bergischen, Oberbergischen Kreis und Leverkusen, feststellt, waren im Mai 898 Wermelskirchen arbeitslos gemeldet, was einen leichten Rückgang gegenüber den Vormonaten bedeutet: im April waren es 910, im März 939, im Februar 917 und im Januar 956 Arbeitslose in Wermelskirchen.