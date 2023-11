Kultur in Wermelskirchen Bei diesem Bingo-Abend geht’s um die Wurst

Zehn Mitspieler sind zur Premiere des neuen Veranstaltungsformats gekommen. Und so viel sei vorweg genommen: Es wird ein ausgesprochen launiger und heiterer Abend. Jeder Spieler kann für drei Euro eine Bingo-Karte für eine Runde kaufen – wer mit mehreren Karten antreten möchte, kauft mehr als eine. Eine Runde besteht aus drei Spielen: Im ersten Spiel brauchen die Teilnehmer nur eine waagerechte volle Reihe, um ein Getränk aufs Haus zu bekommen. Im zweiten Spiel gibt es für zwei volle Reihen eine Portion Mettwürste. Und im dritten Spiel – dann gewinnt, wer alle Zahlenfelder auf der Karte voll hat – loben Anja Klein und Thomas Behle als Spielleitung verschiedene Hauptgewinne aus. Fünf Runden werden am Bratwurst-Bingo-Abend gespielt. Die meisten Mitspieler haben sich für den Beginn erstmal mit einer Karte ausgestattet. Als Thomas Behle den Startschuss gibt, wird noch kurz gewitzelt, dann nehmen die Teilnehmer ihre Bingo-Karten in den Blick. Sobald der Spielleiter die kleinen weißen Kugeln durch die Lostrommel schickt, damit eine von ihnen den Weg in den Ausgabeschacht findet, halten die Mitspieler kurz die Luft an.