Erstkommunion in Grunewald : Ganz besondere Erstkommunion

Neun Mädchen und Jungen feierten am Samstag ihre Erstkommunion in Grunewald. Foto: Kathrin Brieden

Wermelskirchen In der katholischen Kirchengemeinde St. Michael und St. Apollinaris feierten Familien zwischen Fronleichnam und dem vergangenen Sonntag außergewöhnliche Gottesdienste im Zeichen der Corona-Pandemie.

Von Theresa Demski

Mit einem festlichen Gottesdienst feierten am vergangenen Samstag neun Kinder ihre Erstkommunion in St. Apollinaris in Grunewald. Bereits an Fronleichnam hatten in St. Michael zwei kleine Feiern zur Erstkommunion stattgefunden. Für die Mädchen und Jungen endete damit eine besondere Zeit der Vorbereitung auf ihren großen Festtag – mitten in der Pandemie.

„Eigentlich finden ein halbes Jahr lang wöchentlich Gruppenstunden statt, jeden Sonntag sehen sich die Kinder in der Messe“, sagte Friederike Engels, deren Sohn Frederik am Samstag in Grunewald seine Erstkommunion feierte. In Pandemiezeiten bot die Gemeinde nun ein wöchentliches Zoom-Meeting an und drei Katechesen in der Kirche. „Viele der Eltern haben lange überlegt, ob wir diesen Weg wirklich gehen wollen“, erzählt die Mutter. Die Kinder aus Dhünn und Dabringhausen, die für gewöhnlich in Grunewald gemeinsam auf ihre Erstkommunion vorbereitet werden, hätten sich in diesem Jahr noch nie ohne Maske gesehen. „Auch das Singen hat gefehlt“, erzählt Friederike Engels. Aber die Kinder hätten mit viel Gelassenheit auf die veränderten Rahmenbedingungen reagiert. „Und dann waren wir plötzlich doch richtig motiviert, desto näher das Fest kam“, erzählt die Dhünnerin.

Im deutlich kleineren Kreis, aber nicht weniger festlich, feierten die neun Mädchen und Jungen am vergangenen Samstag schließlich ihre Kommunion – mit einer ordentlichen Portion Aufregung im Gepäck, strahlenden Kleidern, frisch gebügelten Anzügen und einer kleinen Gästeschar. „Ein bisschen hat uns das Reduzieren auch dabei geholfen, sich noch mal darauf zu besinnen, um was es hier wirklich geht. Nicht nur um Gäste und Geschenke, sondern darum, dass unsere Kinder ihr Taufversprechen erneuern und einen Schritt in die Gemeinschaft der Christen gehen“, erzählt Friederike Engels.