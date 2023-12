Erstes Weihnachtskonzert in Wermelskirchen Bei der Brotzeit erklingt der Advent

Die beiden Künstler hatten traditionsreiche Melodien für Gitarre und Klavier, Glockenspiel und Cajon im Gepäck – von „Joy To The World“ bis „Oh Heiland, reiß die Himmel auf“. Vielen der Stücke spendierten sie neue, ganz aktuelle Texte – und gelegentlich auch ein modernen und flotteren Klang. „Denn Weihnachten ist beides: die tröstliche Erinnerung daran, dass Menschen schon seit Jahrhunderten Weihnachten feiern und die gute Nachricht für uns hier und heute“, erklärte Martin Buchholz. Und genau die packte das klangvolle Duo in berührende Worte: Dania König und Martin Buchholz erinnerten klangvoll an Hirten und Könige, an Engel, Maria und Joseph und vor allem an das Kind in der Krippe. Sie erinnerten an die „Wundernacht“ auf den Feldern vor Bethlehem vor 2000 Jahren und machten ihrem Publikum Mut, wieder an Wunder zu glauben. Gelegentlich stimmte das Publikum in vertraute Textpassagen mit ein: So erklang das erste „Gloria in excelsis Deo – Ehre sei Gott in der Höhe“ der Saison und ein fröhliches „Falalala“ schallte durch den großen, vollen Saal. Ihre Lieder würzten Dania König und Martin Buchholz mit kleinen Texten aus ihren Büchern – mal zum Schmunzeln, immer zum Fühlen, meistens persönlich.