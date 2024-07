Bürgerstiftung in Wermelskirchen-Dabringhausen Aus dem Nichts entsteht ein Tanz

Bis Samstag, 13. Juli, soll in den „Tanzferien“ eine kleine Show entstehen, die dann Eltern, Freunden und Familie präsentiert wird. Was am Ende auf der Bühne gezeigt wird? „Wir werden sehen. Die Kinder haben noch so viele Ideen“, meint Anna Schächinger und lacht. Mittlerweile hat eine kleine Mittagspause begonnen und die Kinder sitzen mit ihren Brotdosen in der Sonne und rätseln über die nächsten Schritte: „Tanzen ist so frei“, stellt Thea fest, „hier gibt es keine Regeln. Wir können entscheiden.“ Sie liebe auch andere Sportarten. Aber so viel Freiheit wie beim Tanzen gebe es auf den Sportplätzen selten. Die anderen Mädchen nicken. „Und es macht natürlich Spaß“, ergänzt Loreley. Genau deswegen habe sie sich auch für die „Tanzferien“ entschieden, erzählt die Zehnjährige. Und dann beginnen die Mädchen, ihre nächsten Schritte zu planen. „Wir wollen auch eine Hebefigur machen“, sagt Anneli. Das habe sie in der Schule schon mal gemacht. Und schon sind die Mädchen auf den Beinen und zeigen, wie es geht. „Komm wir machen weiter“, rufen sie Anna Schächinger zu. Für eine Pause ist schließlich auch später noch Zeit.