Pflegeschule in Rhein-Berg : Erster Jahrgang mit neuer Pflegeausbildung startet

Pflegeschule in Rhein-Berg

Wermelskirchen An der Bildungsstätte für Pflege Rhein-Berg wird nun über eine digitale Lernplattform gelehrt.

(tei.-) Als echte Pioniere haben 16 junge Menschen zum 1. April ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann an der Bildungsstätte für Pflege Rhein-Berg begonnen. Es ist der erste Jahrgang an der gemeinsamen Ausbildungsstätte des Evangelischen Krankenhauses Bergisch Gladbach und des Krankenhauses Wermelskirchen, der die sogenannte generalistische Pflegeausbildung absolviert. Dabei absolvieren die Auszubildenden ihre Stationen unter anderem in Krankenhäusern, Gesundheitszentren und Seniorenheimen, wie etwa den Einrichtungen der Evangelischen Altenpflege, und können sich später für einen Bereich entscheiden.