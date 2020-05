Corona-Krise in Wermelskirchen : Corona-Fall im Krankenhaus

Testsets mit Abstrichstäbchen: Zuvor wurden die Proben bei Patienten aus dem Rachen entnommen. Der Abstrich wird im Anschluss auf das neuartige Coronavirus getestet. Foto: dpa/Jens Büttner

Wermelskirchen Nur einen Tag, nachdem das Krankenhaus angekündigt hatte, in den Normalbetrieb zurückzukehren, gibt es einen ersten bestätigten Fall eines Patienten, der bei einem Routine-Abstrich positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Nun hat auch das Krankenhaus seinen ersten Corona-Fall: Ein Patient wurde bei einem Routine-Abstrich positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte der Kreis mit. Personen, die Kontakt zu dem Patienten hatten, wurden ebenfalls getestet. Hierbei handelt es sich um zwei Mitpatienten und 30 Mitarbeiter der Klinik. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Die Mitpatienten befinden sich in Quarantäne, das medizinische Fachpersonal darf gemäß der Richtlinien des Robert-Koch-Institutes (RKI) mit vollständiger Schutzausrüstung weiter arbeiten. „Diese Maßnahme wird getroffen, damit sowohl die Sicherheit der Patienten als auch die Funktionsfähigkeit des Krankenhauses erhalten bleibt“, berichtet Kreis-Pressesprecherin Birgit Bär. Alle Kontaktpersonen sowohl aus dem medizinischen als auch aus dem privaten Umfeld wurden ermittelt oder werden derzeit noch ermittelt. „Wir haben die betroffenen Personen unter anderem über die Dienstpläne ausfindig gemacht“, berichtet Birgit Bär. Da würden von der Reinigungskraft bis zum Arzt alle möglichen Kontakte gesucht. „Wir gehen da sehr konsequent vor, vor allem in der Nachverfolgung“, sagt die Sprecherin. Nicht umsonst zähle Rhein-Berg zu den Kreisen mit der niedrigsten Infektionszahl, was auch mit der stringenten Vorgehensweise zu tun habe.

Info Dienstleistungen zurückfahren Foto: Wolfgang Weitzdörfer Personal Für eine effektive Nachverfolgung musste die Kreisverwaltung Personal aus anderen Ämtern abziehen, um dort mehrere Teams mit medizinischem Fachpersonal als Leitung zu bilden. „Das sorgt dafür, dass wir in einigen Ämtern Dienstleistungen zurückfahren mussten“, sagt Sprecherin Birgit Bär. Zulassungsstelle Große Wartezeiten gab es bislang bei der Kfz-Zulassungsstelle in Bergisch Gladbach, auf die auch die Wermelskirchener zurückgreifen mussten, weil die Zweigstelle an der Viktoriastraße 5 vorübergehend geschlossen ist. Jetzt gibt es gute Nachrichten: Bei der Zulassungsstelle in Wermelskirchen sind ab Montag, 11. Mai, wieder persönliche Termine möglich. Diese lassen sich ab sofort per E-Mail (zulassung@rbk-online.de) vereinbaren. Ein Besuch ohne Termin ist noch nicht möglich. Termine finden montags bis freitags zwischen 7.30 und 12 Uhr statt. Besucher sollten unbedingt einen Mund-Nasen-Schutz tragen und die Abstandsregel von zwei Metern beachten.

Der jetzt bestätigte Fall im Wermelskirchener Krankenhaus sei ein Zufallsfund. Der Patient sei rein prophylaktisch getestet worden. Das bestätigt der Ärztliche Direktor des Krankenhauses, Dr. Volker Launhardt. „Es handelte sich um einen Routinevorgang, der sich an den aktuellen Vorgaben des RKI orientiert“, sagt er. Demnach müssen Patienten, die in einer stationären Einrichtung oder ambulant von einem professionen Pflegedienst betreut werden, vor der Entlassung getestet werden. „Unser Patient war völlig unauffällig und hatte keinerlei Symptome“, sagt Launhardt. Er geht davon aus, dass sich eine solche Situation gesamtgesellschaftlich in Zukunft häufiger zeigen wird. „Es werden jetzt viele Tests in großem Stil durchgeführt, da wird es häufiger positive Ergebnisse geben“, sagt er. Das Krankenhaus gehe professionell nach den gültigen Empfehlungen mit dem ersten Corona-Fall um. Auswirkungen auf den Klinikbetrieb habe das zunächst einmal nicht. Etwaige Schutzmaßnahmen nach Vorliegen der Abstrichergebnisse könnten schon Auswirkungen haben. Im Krankenhaus ist die Situation derweil ruhig und geordnet, berichtet Geschäftsführer Christian Madsen.

„Laut RKI gibt es gesonderte Regen für systemrelevante Personengruppen, denn es gilt, die Patienten vor Infektionen zu schützen, aber auch den Betrieb eines Krankenhauses aufrechtzuerhalten“, sagt Birgit Bär. Alle getroffenen Maßnahmen im Wermelskirchener Krankenhaus seien reine Vorsichtmaßnahmen, die gerade in dem sensiblen System Krankenhaus unbedingt angeraten sind. „Wir dürfen partout kein Risiko eingehen“, betont die Kreissprecherin. Und so müssten auch die Mitarbeiter, bei denen ein Abstrich gemacht wurde, unbedingt in Vollausstattung arbeiten – das heißt mit Handschuhen, Kittel, Mund-Nasen-Schutz und Augenschutz.