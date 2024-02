Jugendkultur in Wermelskirchen Techno-Rhythmen als Soundtrack zum Malen

Wer allerdings angesichts des Begriffs „Rave“ an verschwitzt mit in die Luft gestreckten Händen Tanzende in der Bogenbinderhalle dachte, der täuschte sich. Denn: Rund 20 junge Erwachsene saßen an Tischen oder standen an Staffeleien, die die „429er“-Aktiven zuvor in der Halle bereit gestellt hatten – genau wie Farbe, Pinsel und Papier. Bei „Paint’n’Rave“ diente die mit wummernden und treibenden Bässen geprägte Elektro-Dance-Musik den Soundtrack für das kreative Entfalten der Teilnehmer, die ihre Ideen zu gemalten Bildern werden ließen.