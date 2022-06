Schulentwicklung in Wermelskirchen : Gesamtschule nimmt die erste Hürde

Info

Raumkonzept Auf der nächsten Sitzung des Schulausschusses am 10. August will die Stadtverwaltung das Raumkonzept für die neue Gesamtschule am Standort Wirtsmühle/Weyersbusch vorstellen.

Antrag Sobald das Raumkonzept steht, sind alle Unterlagen beisammen, die zur formellen Beantragung der Gesamtschule bei der Bezirksregierung Köln nötig sind.