Stadtverwaltung in Wermelskirchen S-IT will erste Leistungen ab Mitte Dezember ermöglichen

Parallel dazu hat S-IT in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) Nordrhein-Westfalen sowie weiteren Behörden für viele Bereiche Behelfslösungen etabliert, sodass bestimmte Dienstleistungen von den Kreisen und Kommunen wieder erbracht werden können. So ist die Zulassung von Kfz in benachbarten Kreisen möglich, was der Rhein-Berg-Kreis bereits ungesetzt hat.