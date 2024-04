Lern-Nacht in Wermelskirchen Abiturienten schwärmen von der Bücherei-Atmosphäre

Kathrin Ludwig und Lara Kiwitt sitzen währenddessen am Eingang der Stadtbücherei. Wer Fragen hat, kann sich an die beiden wenden. Sie haben einen Einkaufskorb mit Nervennahrung gefüllt und auch Getränke, die beim Wachbleiben helfen, bereitgestellt. „Die Bücherei hat sich als Lern-Ort etabliert“, erzählt Kathrin Ludwig. Nach Corona habe das Team immer öfter Schüler, auch mal Studenten in den Co-Working-Bereichen entdeckt. „Sie sind ganz oft gar keine Büchereikunden, freuen sich aber über den Lernraum“, sagt Lara Kiwitt. Die Besucher können das freie WLAN nutzen und ihre Geräte aufladen. „Wir haben aus größeren Städten schon vor fünf Jahren gehört, dass die Lernplätze in Büchereien immer stärker nachgefragt wurden“, erzählt Kathrin Ludwig. Dass dieses Thema auch mal in Wermelskirchens so präsent sein würde, dachten sie damals nicht. „Wir freuen uns, dass unsere Bücherei als inspirierend empfunden wird“, sagt die Bücherei-Leiterin. Und deswegen ist auch der Ausbau des Co-Working-Bereichs vorgesehen. Der Sachbuchbestand sei wegen fehlender Nachfrage ohnehin etwas zurückgebaut worden. So sei neuer Platz für den Arbeitsbereich entstanden.