Der Winterdienst ist startbereit : Erste frostige Begegnungen in Wermelskirchen

Raureif überzieht Gräser: In der Nacht gab es den ersten leichten leichten Frost. Foto: dpa/Thomas Frey

Wermelskirchen Die Rufbereitschaft des Bauhofes beginnt am 1. November. Die Salzlager sind noch aus dem Vorjahr gut gefüllt. 160 Kilometer Gemeindestraßen im Stadtgebiet werden von vier Fahrzeugen bei Schnee und Eis freigehalten.

Der erste Nachtfrost bei sternklarem Himmel wird so manchen Autofahrer am Montagmorgen überrascht haben: „Laternenparker“ durften kratzen. Eine Eisschicht lag auf den Front- und Heckscheiben – je nach Standort des Fahrzeuges. Für den städtischen Bauhof, der im Stadtgebiet für den Winterdienst zuständig ist, aber kein Grund auszurücken. Denn Straßen waren nicht betroffen. So meldet die Polizei auch keine witterungsbedingten Verkehrsunfälle.

Die Kontrollfahrten des Bauhofs beginnen erst ab dem 1. November. Dann nämlich muss, je nach Vorhersage des Wetterdienstes, ein Mitarbeiter des Bauhofes früh raus und bekannte Gefahrenstellen kontrollieren, um danach die Kollegen zum Einsatz zu schicken.

Info Das Ortsrecht regelt den Winterdienst Ortsrecht Die Satzung der Stadt über die Straßenreinigung regelt auch den Winterdienst in Wermelskirchen im Paragraf 4. Übertragene Winterdienstpflicht (1) Die Gehwege sind in einer Breite von 1,20 Meter vom Schnee freizuhalten. Ist in Straßen kein abgesetzter Gehweg vorhanden, ist der Fahrbahnrand in einer Breite von 1,20 Meter schnee- und eisfrei zu halten. Bei Eis- und Schneeglätte sind die Fußgängerüberwege und die verkehrswichtigsten und gefährlichen Stellen wie Treppen, Rampen oder Steigungsstrecken auf den von Grundstückseigentümern zu reinigen Fahrbahnen zu bestreuen, webei abstumpfende Mittel vorrang vor auftauenden Mitteln einzusetzen sind. Auf Gehwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen (...). (3) Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn angrenzenden Teil des Gehwegs oder (...) auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. (..) Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf dem Gehweg und die Fahrbahn geschafft werden. (4) Ist der Winterdienst für die Fahrbahn auf die Anlieger übertragen, so sind bei Eis- und Schneeglätte gekennzeichnete Fußgängerüberwege, Querungshilfen (...) in Fortsetzung der Gehwege bis zur Mitte der Fahrbahn zu bestreuen. (5) In der Zeit von 7 bis 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind nach Beendigung des Schneefalls oder Entstehen der Glätte zu beseitigen (...). Nach 20 Uhr gefallener Schnee/entstandene Glätte sind werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr zu beseitigen.

Der Wupperverband meldet als Tiefsttemperatur auf Rückfrage von der Station Neumühle am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr minus 1,7 Grad. An der Vorsperre Große Dhünn macht sich das „wärmere“ Wasser auch in der Lufttemperatur bemerkbar: Dort wurden drei Grad Celsius gemessen. Pressesprecherin Susanne Fischer: „Am Sonntag lagen an beiden Stationen die Tageshöchsttemperaturn bei unter15 Grad Celsius.“

Der städtische Bauhof jedenfalls ist einsatzbereit. Das erklärte auf Anfrage Harald Drescher, als Leiter des Tiefbauamtes auch Chef über die Mitarbeiter am Belten. Die Salzbunker und -lager sind voll, berichtet er im Gespräch mit dieser Redaktion. „Wir haben „Hunderte von Tonnen Salz im Salzlager in Sonne vorrätig“, so Drescher. Auch der Feuchtsalzsilo am Bauhof im Belten sei gut gefüllt. „Das reicht locker für einen plötzlichen Wintereinbruch. Damit kommen wir lange aus und können jederzeit neue Lieferungen bestellen.“ Viel Streusalz sei noch aus dem vergangenen milden Winter, weil dort nicht so viel verbraucht wurde.

Inzwischen ist auch der Fuhrpark des Bauhofes wieder komplett. Zum Ende der vergangenen Wintersaison sei ein Lkw ausgefallen. Der wurde inzwischen wieder repariert, so dass vier Einsatzfahrzeuge bereitstehen. Die werden auch nur von vier Fahrern bedient. „Die Fahrzeuge sind hochmodern ausgestattet und mit GPS ausgerüstet. So müssen die Fahrer keine Straßenlisten abhaken und dann abfahren.“ Das erleichtert die Arbeitsweise. Im Winter gibt es übrigens ein neues Fahrzeug: Die Ausschreibung wird vorbereitet.