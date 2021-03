Jugendfreizeitpark in Wermelskirchen : Eröffnung rückt näher – aber ohne Feier

Wermelskirchen Der geplante Contest auf dem Jugendfreizeitpark muss wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Einen genauen Termin für die Freigabe der Anlage nennt die Stadtverwaltung aber noch nicht.

Grünflächen, auf denen im Sommer gechillt werden kann, wird es auch auf dem Jugendfreizeitpark geben, mit dem die Rollsportler endlich wieder eine feste Adresse haben. Immerhin habe der Rollsport eine lange Tradition in Wermelskirchen, so Töbelmann. Nachdem die Skate AG in der Katt 1990 aufgelöst wurde, dauerte es neun Jahre, bis sich der Verein Rollrausch gründete, der in der mittlerweile abgerissenen Rollrauschhalle am Bahnhof bis 2010 tolle Angebote für BMX-Fahrer und Skater auf die Beine stellte. Dass zwischenzeitlich am Bahndamm zwei Rampen gebaut wurden, sei zwar schön, aber nicht vergleichbar mit den möglichen Events in der Halle. Es wurde also Zeit für eine neue Anlaufstelle für die Rollsportler, zumal sich die Szene in den vergangenen Jahren auch deutlich vergrößert habe. 2017 wurde außerdem der Verein „Flippoff Skateboard“ aus der Taufe gehoben, „und mit dem Jugendfreizeitpark haben wir eine Fläche gestaltet, die allen gerecht wird“, berichtet Katja Töbelmann erfreut.